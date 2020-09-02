Пожары на востоке: Зеленский созвал срочное совещание

В среду, 2 сентября, президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание по поводу лесных пожаров в Харьковской и Луганской областях. По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, в одном из сел сгорело 8 домов из 150. Организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации, однако люди от нее пока отказываются.

Предварительная причина пожара - возгорание свалки, с которой из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес. Однако правоохранительные органы не исключают версии поджога. Продолжается ликвидация пожаров, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра.

"Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы должны организовать эвакуацию всех людей. Также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня под Харьковом вспыхнул масштабный пожар, который начал быстро распространяться из-за сильного ветра.

Кроме этого, в зоне ООС спасатели работают над ликвидацией трех пожаров, которые возникли из-за засухи и жары.

Также РБК-Украина писало, что вчера вблизи Станицы Луганской произошел пожар возле линии разграничения, в результате один человек пострадал.