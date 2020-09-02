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У штабі назвали причину пожежі в зоні ООС

Донбас, Середа 02 вересня 2020 12:09
У штабі назвали причину пожежі в зоні ООС
Фото: пожежа в зоні ООС (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Игорь Литвиненко

Пожежа біля селища Станиця Луганська, що в зоні операції Об'єднаних сил, могла статися в результаті людської необережності. Зараз триває ліквідація ще трьох пожеж у прифронтових районах.

Про це повідомили в штабі ООС.

Пожежа біля Станиці Луганської була ліквідована. Там горіла суха трава.

"За попередньою інформацією, загоряння могло відбутися в результаті людської необережності", - повідомили в штабі.

Також на Донбасі триває ліквідація пожежі в районі Новолуганского і двох пожеж у Попаснянському районі.

"У Донецькій та Луганській областях залишається підвищена пожежонебезпека через посуху і високі температури повітря. Гасіння вогню ускладнюється тим, що ділянка спалаху знаходиться в прифронтовому районі. При цьому ніякої загрози для мирних жителів немає", - додали в штабі.

Всього до ліквідації пожеж у зоні ООС залучено 250 осіб та 40 одиниць техніки.

Зазначимо, пожежа біля Станиці Луганській стався ввечері 1 вересня. Під час гасіння пожежі постраждав один рятувальник.

Нагадаємо, на початку липня в Новоайдаровском районі виник масштабна лісова пожежа, яка завдала збитків більше ніж на 450 млн гривень.

Крім того, у Луганській області загорівся молодий ліс, існувала ймовірність евакуації жителів довколишнього села.

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