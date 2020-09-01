Біля Станиці Луганській сталася пожежа, постраждав рятувальник

Фото: пожежа біля Станиці Луганській (t.me/dsns_telegram)

Біля селища Станиця Луганська Луганської області сталася пожежа на лінії розмежування. Під час гасіння пожежі постраждав один рятувальник.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Біля селища під час гасіння пожежі сталася детонація невстановленого вибухового пристрою, в результаті чого отримав поранення старший прапорщик цивільного захисту командир відділення 24-ої державної пожежно-рятувальної частини.

Він був госпіталізований. У відомстві зазначають, що загрози його життю немає.

Разом з тим, голова райдержадміністрації Юрій Золкін повідомив, що пожежа біля Станиці Луганської триває.

Нагадаємо, 24 липня в Луганській області у Новоайдарському районі сталася пожежа.

Крім того, в Луганській області загорівся молодий ліс, існувала ймовірність евакуації жителів довколишнього села.

Додамо, що на початку липня у Новоайдарському районі виникла масштабна лісова пожежа, яка завдала збитків більше ніж на 450 млн гривень.