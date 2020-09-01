ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Біля Станиці Луганській сталася пожежа, постраждав рятувальник

Станиця Луганська, Вівторок 01 вересня 2020 21:09
Біля Станиці Луганській сталася пожежа, постраждав рятувальник
Фото: пожежа біля Станиці Луганській (t.me/dsns_telegram)
Автор: РБК-Україна

Біля селища Станиця Луганська Луганської області сталася пожежа на лінії розмежування. Під час гасіння пожежі постраждав один рятувальник.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Біля селища під час гасіння пожежі сталася детонація невстановленого вибухового пристрою, в результаті чого отримав поранення старший прапорщик цивільного захисту командир відділення 24-ої державної пожежно-рятувальної частини.

Він був госпіталізований. У відомстві зазначають, що загрози його життю немає.

Разом з тим, голова райдержадміністрації Юрій Золкін повідомив, що пожежа біля Станиці Луганської триває.

Нагадаємо, 24 липня в Луганській області у Новоайдарському районі сталася пожежа.

Крім того, в Луганській області загорівся молодий ліс, існувала ймовірність евакуації жителів довколишнього села.

Додамо, що на початку липня у Новоайдарському районі виникла масштабна лісова пожежа, яка завдала збитків більше ніж на 450 млн гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ЛуганськпожежаСтаница Луганская
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся