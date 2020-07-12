Пожежі в Луганській області: тліє деревина на окремих ділянках, відкритого вогню немає

Фото: пожежа в екосистемі (dsns.gov.ua)

Гасінням пожежі займаються 690 рятувальників

Станом на 12 липня в Луганській області не залишилося відкритого вогню в осередках лісових пожеж. Тліє лісова підстилка і деревина в окремих осередках займання.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00 12 липня 2020 відкритого вогню немає, спостерігається тління окремих осередків лісової підстилки та деревини (16, 22, між 27 і 35, 139, 141 кварталах Боровського і у кварталах 37, 46 Охтирського лісництв). Всього до ліквідації пожежі залучено 690 осіб і 176 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку липня в Луганській області виникли пожежі в лісах, а висока температура повітря і сильні вітри сприяли швидкому переміщенню вогню.

В результаті постраждали люди - в лікарню звернулась 71 особа, 5 людей загинули.

Також Луганської ОДА раніше спрогнозували, коли зможуть повністю загасити вогонь в регіоні.

Постраждалі від пожеж отримають по 300 тисяч грн кожному, у кого повністю знищений будинок, по 50 тисяч на ремонт тих будинків, які частково постраждали. Також по 20 тисяч буде окремо виплачена кожному потерпілому на особисті потреби. Гроші повинні виплатити до середини наступного тижня.



Також повідомлялося, що поліція розглядає три версії виникнення пожежі в Луганській області.