ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Пожежі в Луганській області: тліє деревина на окремих ділянках, відкритого вогню немає

Луганська область, Неділя 12 липня 2020 09:58
Пожежі в Луганській області: тліє деревина на окремих ділянках, відкритого вогню немає
Фото: пожежа в екосистемі (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Гасінням пожежі займаються 690 рятувальників

Станом на 12 липня в Луганській області не залишилося відкритого вогню в осередках лісових пожеж. Тліє лісова підстилка і деревина в окремих осередках займання.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00 12 липня 2020 відкритого вогню немає, спостерігається тління окремих осередків лісової підстилки та деревини (16, 22, між 27 і 35, 139, 141 кварталах Боровського і у кварталах 37, 46 Охтирського лісництв). Всього до ліквідації пожежі залучено 690 осіб і 176 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку липня в Луганській області виникли пожежі в лісах, а висока температура повітря і сильні вітри сприяли швидкому переміщенню вогню.

В результаті постраждали люди - в лікарню звернулась 71 особа, 5 людей загинули.

Також Луганської ОДА раніше спрогнозували, коли зможуть повністю загасити вогонь в регіоні.

Постраждалі від пожеж отримають по 300 тисяч грн кожному, у кого повністю знищений будинок, по 50 тисяч на ремонт тих будинків, які частково постраждали. Також по 20 тисяч буде окремо виплачена кожному потерпілому на особисті потреби. Гроші повинні виплатити до середини наступного тижня.

Також повідомлялося, що поліція розглядає три версії виникнення пожежі в Луганській області.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Луганськпожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся