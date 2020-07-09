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В Луганській ОДА розповіли коли погасять лісову пожежу

Сєвєродонецьк, Луганська область, Четвер 09 липня 2020 оновлено 09:39
В Луганській ОДА розповіли коли погасять лісову пожежу
Фото: пожежа в Луганській області (facebook.com MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасия Светлевская

Наразі у Луганській області вогонь локалізували по всіх ділянках його поширення

Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай заявив, що лісову пожежу вдасться погасити у найближчі два дні. Наразі до ліквідації наслідків залучено більше тисячі рятувальників та близько 200 одиниць техніки.

Про це Сергій Гайдай заявив в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, лісову пожежу у Луганській області локалізували по всіх ділянках і на цей час відкритого полум'я немає.

"В напрямку села Ворова глибоко в лісі ще залишились деякі ділянки, де задимлення і тління йде найбільше. Але це вже не так небезпечно, як було вчора. Вони (ділянки, - ред.) всі контрольовані", - сказав Гайдай.

Також він додав, що у регіоні вітру силою 25 м/с, як у день спалаху пожежу, наразі не спостерігається.

Крім того, Гайдай зазначив, що на сьогоднішньому засіданні комісії будуть присутні будуть представники лісового господарства, поліції і керівник ДСНС.

"Ми плануємо проговорити питання технічне щодо гасіння полум'я і питання фінансової компенсації, яку вчора з президентом проговорили", - заявив він.

Наразі комісія рахує постраждалі та зруйновані будинки внаслідок пожежі.

"Поки що в нас загальна кількість по Смоляниново 59 постраждалих будинків, з яких 24 повністю знищені. Але комісія пройде від будинка до будинка", додав Гайдай.

Нагадаємо, 6 липня в Луганській області спалахнув ліс, а висока температура повітря та сильні вітри сприяли швидкому переміщенню вогню.

Додамо, внаслідок пожежі на території Новоайдарського району Луганської області, до лікарні звернулась 71 людина.

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