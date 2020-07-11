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Пожежі в Луганській області: у ВЦА розповіли про терміни отримання компенсацій постраждалим

Сєвєродонецьк, Субота 11 липня 2020 00:24
Пожежі в Луганській області: у ВЦА розповіли про терміни отримання компенсацій постраждалим
Фото: пожежа в Луганській області (facebook.com)
Автор: Анастасия Светлевская

Кабмін перераховує необхідні кошти

Постраждалі від пожеж в Луганській області зможуть отримати компенсації вже на наступному тижні. Кабмін має перерахувати гроші до середини тижня.

Про це заявив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на каналі "Україна".

"Ми чітко розуміємо, що на наступному тижні, десь до середини тижня у нас вже будуть гроші, виділені Кабміном", - заявив Гайдай.

Він нагадав, що постраждалі отримають по 300 тисяч грн кожному у кого повністю знищений будинок, по 50 тисяч на ремонт тих будинків, які постраждали частково. Також по 20 тисяч буде окремо виплачена кожному потерпілому на особисті потреби.

"200 тисяч буде виділено сім'ям, на жаль загиблих, п'яти осіб", - додав він.

За його словами, пожежа в Луганській області вже повністю локалізована. Але більше 2000 пожежників і рятувальників залишаються чергувати на місці.

"ДСНС потихеньку звужують коло. Відкритих вогнищ пожежі немає. Залишилося тільки деякі місця, де відбувається тління. На жаль, погода не допомагає. Немає дощу", - додав Гайдай

Раніше уряд визначив суми компенсацій постраждалим внаслідок пожеж у Луганській області.

Нагадаємо, що поліція розглядає кілька версій виникнення пожеж в Луганській області, одна з них - обстріл бойовиків.

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