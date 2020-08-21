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У США спалахнули лісові пожежі, є загиблі

П'ятниця 21 серпня 2020 12:57
У США спалахнули лісові пожежі, є загиблі
Фото: пожежа в Каліфорнії (twitter.com Electrical RWC)
Автор: Андрій Козловський

В округах Сан Матео й Санта Круз евакуйовано вже понад 28 тисяч людей

У Каліфорнії (США) наразі спостерігаються масштабні лісові пожежі, внаслідок яких вже загинули чотири людини. Ще четверо постраждали.

Про це повідомляє CNN.

За словами губернатора Гевіна Ньюсома, наразі у Каліфорнії спостерігаються лісові пожежі, яких вже багато років не бачили. Тим часом в округах Сан Матео й Санта Круз евакуйовано вже понад 28 тисяч людей.

Таким чином, внаслідок стихійного лиха троє людей загинули в окрузі Напа, а одна - в окрузі Солано.

Фото: пожежа в Каліфорнії (twitter.com Electrical RWC)

Нагадаємо, на початку серпня у США щонайменше четверо осіб загинули внаслідок тропічного урагану Ісаіас, який досягнув східного узбережжя штату Північна Кароліна.

Також РБК-Україна писало, що на півдні Франції спалахнула лісова пожежа, через яку евакуювали 2700 людей.

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