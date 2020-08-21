У США спалахнули лісові пожежі, є загиблі

В округах Сан Матео й Санта Круз евакуйовано вже понад 28 тисяч людей
У Каліфорнії (США) наразі спостерігаються масштабні лісові пожежі, внаслідок яких вже загинули чотири людини. Ще четверо постраждали.
Про це повідомляє CNN.
За словами губернатора Гевіна Ньюсома, наразі у Каліфорнії спостерігаються лісові пожежі, яких вже багато років не бачили. Тим часом в округах Сан Матео й Санта Круз евакуйовано вже понад 28 тисяч людей.
Scary and terrifying fire in Napa County, California.— Camil Tahan (@Cam1lTahan) August 19, 2020
Praying for all my relatives and friends #CaliforniaFire #NapaCountry #wildfires #fire #CaliforniaHeatWave #California #USA #CaliforniaFires pic.twitter.com/LX1ZXYVSCw
Таким чином, внаслідок стихійного лиха троє людей загинули в окрузі Напа, а одна - в окрузі Солано.
Фото: пожежа в Каліфорнії (twitter.com Electrical RWC)
Нагадаємо, на початку серпня у США щонайменше четверо осіб загинули внаслідок тропічного урагану Ісаіас, який досягнув східного узбережжя штату Північна Кароліна.
Також РБК-Україна писало, що на півдні Франції спалахнула лісова пожежа, через яку евакуювали 2700 людей.