У США спалахнули лісові пожежі, є загиблі

Фото: пожежа в Каліфорнії (twitter.com Electrical RWC)

В округах Сан Матео й Санта Круз евакуйовано вже понад 28 тисяч людей

У Каліфорнії (США) наразі спостерігаються масштабні лісові пожежі, внаслідок яких вже загинули чотири людини. Ще четверо постраждали.

Про це повідомляє CNN.

За словами губернатора Гевіна Ньюсома, наразі у Каліфорнії спостерігаються лісові пожежі, яких вже багато років не бачили. Тим часом в округах Сан Матео й Санта Круз евакуйовано вже понад 28 тисяч людей.

Таким чином, внаслідок стихійного лиха троє людей загинули в окрузі Напа, а одна - в окрузі Солано.

Фото: пожежа в Каліфорнії (twitter.com Electrical RWC)

Нагадаємо, на початку серпня у США щонайменше четверо осіб загинули внаслідок тропічного урагану Ісаіас, який досягнув східного узбережжя штату Північна Кароліна.

Також РБК-Україна писало, що на півдні Франції спалахнула лісова пожежа, через яку евакуювали 2700 людей.