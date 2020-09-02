Пожежі на сході: Зеленський скликав термінову нараду

Фото: термінову нараду з приводу лісових пожеж (t.me/OP_UA)

У середу, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський зібрав термінову нараду з приводу лісових пожеж у Харківській і Луганській областях. За останніми даними, площа пожежі складає 400 гектарів, з них 100 га - верхова пожежа.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як наголошується, в одному з сіл згоріло 8 будинків зі 150. Організовано інформування місцевого населення з метою можливої евакуації, проте люди від неї поки відмовляються.

Попередня причина пожежі - загоряння сміттєзвалища, з якої через пориви вітру вогонь перекинувся на ліс. Однак правоохоронні органи не виключають версію підпалу. Триває ліквідація пожеж, але ситуація ускладнюється через сильні пориви вітру.

"Вимагаю швидких реакцій на подібні події. У разі необхідності ми повинні організувати евакуацію всіх людей. Також вже повинні думати про виділення фінансування для покриття втрат", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні під Харковом спалахнула масштабна пожежа, яка почала швидко поширюватися через сильний вітер.

Крім цього, в зоні ООС рятувальники працюють над ліквідацією трьох пожеж, які виникли через посуху і спеку.

Також РБК-Україна писало, що вчора поблизу Станиці Луганській стався пожежа біля лінії розмежування, в результаті одна людина постраждала.