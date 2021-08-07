Пожежі в Греції призвели до людських жертв: жителів просять евакуюватися

У північній частині Афін людей просять покинути свої будинки, щоб не стати жертвами пожеж. Полум'я охопило будинки, машини та підприємства міста.

Відомо, що вже 2 людини загинули в результаті пожеж, 20 осіб отримали поранення.

Першою жертвою став 38-річний пожежник-волонтер. Він загинув в результаті падіння з електричного стовпа в передмісті столиці.

По всій країні налічується 154 пожежі. Найбільш небезпечна ситуація Тисячам людей було наказано покинути свої будинки за межами Афін, також сотні жителів і туристів на острові Евія були евакуйовані на поромах і рибальських човнах.

Впоратися з пожежами намагаються сотні пожежників і майже 20 літаків-бомбардувальників. Також інші країни світу направили на допомогу Греції своїх рятувальників.