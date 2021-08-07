RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пожежі в Греції призвели до людських жертв: жителів просять евакуюватися

Автор: Наталья Скороход

В результаті лісових пожеж в Греції загинули 2 людини. Вогонь поширюється дуже швидко, тому людей просять евакуюватися через неконтрольовану ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

У північній частині Афін людей просять покинути свої будинки, щоб не стати жертвами пожеж. Полум'я охопило будинки, машини та підприємства міста.

Відомо, що вже 2 людини загинули в результаті пожеж, 20 осіб отримали поранення.

Першою жертвою став 38-річний пожежник-волонтер. Він загинув в результаті падіння з електричного стовпа в передмісті столиці.

По всій країні налічується 154 пожежі. Найбільш небезпечна ситуація Тисячам людей було наказано покинути свої будинки за межами Афін, також сотні жителів і туристів на острові Евія були евакуйовані на поромах і рибальських човнах.

Впоратися з пожежами намагаються сотні пожежників і майже 20 літаків-бомбардувальників. Також інші країни світу направили на допомогу Греції своїх рятувальників.

Нагадаємо, що Україна відправила до Греції своїх рятувальників, щоб допомогти перемогти лісові пожежі.

Раніше повідомлялося, що пожежі в Греції вийшли з-під контролю. Особливо небезпечна ситуація в Афінах.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПожежаГреція