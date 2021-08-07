Пожары в Греции привели к человеческим жертвам: жителей просят эвакуироваться

В результате лесных пожаров в Греции погибли 2 человека. Огонь распространяется очень быстро, поэтому людей просят эвакуироваться из-за неконтролируемой ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
В северной части Афин людей просят покинуть свои дома, чтобы не стать жертвами пожаров. Пламя охватило дома, машины и предприятия города.
Известно, что уже 2 человека погибли в результате пожаров, 20 человек получили ранения.
Первой жертвой стал 38-летний пожарный-волонтер. Он погиб в результате падения с электрического столба в пригороде столицы.
По всей стране насчитывается 154 пожара. Наиболее опасная ситуация Тысячам людей было приказано покинуть свои дома за пределами Афин, также сотни жителей и туристов на острове Эвия были эвакуированы на паромах и рыбацких лодках.
Справиться с пожарами пытаются сотни пожарных и почти 20 самолетов-бомбардировщиков. Также другие страны мира направили на помощь Греции своих спасателей.
Напомним, что Украина отправила в Грецию своих спасателей, чтобы помочь победить лесные пожары.
Ранее сообщалось, что пожары в Греции вышли из-под контроля. Особенно опасная ситуация в Афинах.