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В Україні оголосили пожежну небезпеку надзвичайного рівня

Україна, Понеділок 05 жовтня 2020 09:12
В Україні оголосили пожежну небезпеку надзвичайного рівня
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 5 жовтня, надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігатиметься на півдні та сході України. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, у східних областях та більшості районів Одеської області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначають, що через це збільшується ризик виникнення пожеж.

Нагадаємо, 5 жовтня погода в Україні буде дощовою на заході та в Житомирській області, а стовпчики термометрів покажуть до +24 тепла в денний час.

Крім того, у Луганській області станом на ранок 5 жовтня триває гасіння чотирьох осередків пожеж.

Також РБК-Україна писало, що ОБСЄ заявила про відсутність істотної шкоди споруд цивільного та комерційного призначення внаслідок лісових пожеж в Станиці Луганській. Водночас спостерігачі зафіксували великі масиви згорілого лісу і підліска.

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