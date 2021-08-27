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Дощі обійдуть 6 областей: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, П'ятниця 27 серпня 2021 08:00
Дощі обійдуть 6 областей: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні будуть йти дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні будуть дощі в більшості областей. Тільки шість областей обійдуть зливи.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні дощі очікуються майже у всіх областях. Така погода обійде тільки Київську, Житомирську, Черкаську, Кіровоградську, Вінницьку, Миколаївську області.

Температура повітря в регіонах очікується така:

  • На заході вдень буде +18+23, а вночі +9+13.
  • На півночі вдень буде +20+24, а вночі +10+13.
  • На сході очікується вдень +24+29, а вночі +15+17.
  • У центрі прогнозують вдень +21+27, а вночі +11+16.
  • На півдні вдень буде +25+29, а вночі +14+19.

Дощі обійдуть 6 областей: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні вдень буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +21+23, а вночі +11+13.

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