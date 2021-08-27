Дощі обійдуть 6 областей: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні будуть йти дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні сьогодні будуть дощі в більшості областей. Тільки шість областей обійдуть зливи.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні дощі очікуються майже у всіх областях. Така погода обійде тільки Київську, Житомирську, Черкаську, Кіровоградську, Вінницьку, Миколаївську області.
Температура повітря в регіонах очікується така:
- На заході вдень буде +18+23, а вночі +9+13.
- На півночі вдень буде +20+24, а вночі +10+13.
- На сході очікується вдень +24+29, а вночі +15+17.
- У центрі прогнозують вдень +21+27, а вночі +11+16.
- На півдні вдень буде +25+29, а вночі +14+19.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні вдень буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +21+23, а вночі +11+13.