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Через негоду без світла залишилися жителі чотирьох областей України

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П'ятниця 27 серпня 2021 08:10
Через негоду без світла залишилися жителі чотирьох областей України Фото: в Україні без світла залишилися жителі чотирьох областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Станом на ранок, 27 серпня, внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлені 64 населених пунктів. Там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Через дощ, грозу, пориви вітру відключення світла сталося у 4 областях:

  • Сумській - 35 населених пунктів,
  • Дніпропетровській - 20,
  • Київській - 7,
  • Донецькій - 2.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, В Україні сьогодні будуть дощі в більшості областей. Тільки шість областей обійдуть зливи.

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