Через негоду без світла залишилися жителі чотирьох областей України
Фото: в Україні без світла залишилися жителі чотирьох областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Станом на ранок, 27 серпня, внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлені 64 населених пунктів. Там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Через дощ, грозу, пориви вітру відключення світла сталося у 4 областях:
- Сумській - 35 населених пунктів,
- Дніпропетровській - 20,
- Київській - 7,
- Донецькій - 2.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, В Україні сьогодні будуть дощі в більшості областей. Тільки шість областей обійдуть зливи.