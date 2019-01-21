Фото: місце пожежі (kerch fm 2)

Пожежа сталася в результаті вибуху на одному з суден

В районі Керченської протоки горять два судна під прапором Танзанії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Повідомляється, що пожежа сталася в результаті вибуху на одному з суден. На борту судна "Канді" перебували 17 осіб, з них дев'ять - громадяни Туреччини, вісім - громадяни Індії. На борту судна "Маестро" перебували 14 осіб, у тому числі сім громадян Туреччини і сім громадян Індії.

"Імовірно, стався вибух (на одному з суден, - ред.). Потім вогонь перекинувся на інше судно. Підходить рятувальний буксир", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зараз йде рятувальна операція.

"Два пароплава горять, люди у воді. Вісім-десять судів притягнуто до рятувальної операції. Це якірна стоянка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 січня в Китаї нафтовий танкер зіткнувся з вантажним судном, після чого загорівся. Зареєстрований в Панамі танкер прямував з Ірану в Південну Корею.

Гасіння танкера була ускладнена погодними умовами в Східно-Китайському морі. Судно перевозило 136 тис. тонн конденсату. Також повідомлялось, що рятувальники продовжують пошуки 31 безвісти зниклого члена екіпажу.

Також раніше РБК-Україна писало, що в Ризькій затоці на борту танкера Zircon спалахнула пожежа. Була проведена евакуація екіпажу.