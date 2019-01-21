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Опубліковано відео пожежі суден у Керченській протоці

Новини » Надзвичайні події    21.01.2019 - 18:47
Опубліковано відео пожежі суден у Керченській протоці
Фото: місце пожежі (kerch fm 2)

Пожежа сталася в результаті вибуху на одному з суден

В інтернеті опубліковано відео пожежі суден під прапором Танзанії в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kerch.FM.

Пожежа сталася в результаті вибуху на одному з суден. На борту судна "Кандій" знаходилися 17 людей, з них дев'ять - громадяни Туреччини, вісім - громадяни Індії. На борту судна "Маестро" знаходилися 14 осіб, у тому числі сім громадян Туреччини і сім громадян Індії.

Імовірно, сталося підривання. Потім вогонь перекинувся на інше судно. Підходить рятувальний буксир. Повідомляється, що зараз йде рятувальна операція.

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