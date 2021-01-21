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У Тернопільській області загорівся військовий склад

Бережани, Четвер 21 січня 2021 12:18
У Тернопільській області загорівся військовий склад
Фото: рятувальник (dsns.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 21 січня, у Тернопільській області на території однієї з військових частин загорівся військовий склад. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки пожежі.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, загорання складу сталося близько 6 ранку на території військової частини в Бережанах на вулиці Золочівській. Рятувальникам вдалось локалізувати пожежу о 6:47 на площі 112 кв. м. Наразі там горять відходи автомобільних коліс і побутові відходи.

Також зазначено, що крім підрозділів ДСНС, додатково залучено пожежний підрозділ військової частини. Травмованих і загиблих на місці пожежі не виявлено. Зараз тривають роботи щодо повної ліквідації загоряння. Небезпеки для населення немає.

Нагадаємо, у Києві ввечері 17 січня сталася пожежа в багатоповерхівці на вулиці Генерала Наумова, 25 у Святошинському районі. В результаті постраждали дві людини.

Крім того, в Одесі по вулиці Посмітного 10/12 сталася пожежа в триповерховому житловому будинку, в приміщенні якого розташований готель.

Також РБК-Україна писало, що кількість жертв унаслідок пожежі в Одесі зросла до двох.

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