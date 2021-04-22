Унаслідок пожежі на військовій частині в Рубіжному постраждав військовий
В районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС), у місті Рубіжне, виникла пожежа на території однієї із військових частин. В результаті постраждав військовослужбовий.
Про це повідомили у прес-центрі ООС.
Пожежа виникла унаслідок того, що сталося загоряння бензобаку автомобіля. В подальшому вогонь перекинувся на чотири бензовози.
"В результаті пожежі постраждав військовослужбовець ЗС України, стан здоров'я - задовільний. Його доправлено до лікарні у місті Кремінна", - йдеться в повідомленні.
На даний час пожежу ліквідовано, причини загорання встановлюються.
Нагадаємо, раніше через пожежу місті Рубіжне Луганської області жителів закликали зберігати спокій.
Раніше у Тернопільській області на території однієї з військових частин загорівся військовий склад.