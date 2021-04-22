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Унаслідок пожежі на військовій частині в Рубіжному постраждав військовий

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 16:37
Унаслідок пожежі на військовій частині в Рубіжному постраждав військовий Фото: на пожежі в Рубіжному постраждав військовий (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Инна Собора

В районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС), у місті Рубіжне, виникла пожежа на території однієї із військових частин. В результаті постраждав військовослужбовий.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Пожежа виникла унаслідок того, що сталося загоряння бензобаку автомобіля. В подальшому вогонь перекинувся на чотири бензовози.

"В результаті пожежі постраждав військовослужбовець ЗС України, стан здоров'я - задовільний. Його доправлено до лікарні у місті Кремінна", - йдеться в повідомленні.

На даний час пожежу ліквідовано, причини загорання встановлюються.

Нагадаємо, раніше через пожежу місті Рубіжне Луганської області жителів закликали зберігати спокій.

Раніше у Тернопільській області на території однієї з військових частин загорівся військовий склад.

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Новини України Надзвичайні події пожежа воинская часть
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