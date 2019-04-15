При пожежі в Нотр-Дам де Парі ніхто не постраждав

Державний секретар при МВС Франції Лоран Нуньєс заявив, що в результаті пожежі в соборі Паризької Богоматері ніхто не постраждав. Про це повідомляє Le Figaro.

Нуньєс додав, що про причини пожежі говорити ще занадто рано. Однак, за словами пожежників, пожежа сталась, швидше за все, через роботу з реставрації будівлі. Вони відзначили, що в ході реставрації навколо собору були споруджені будівельні ліси, висота яких досягала 100 м. РБК-Україна писало, що через пожежу вже обвалилися дах і шпиль. Після цього вогонь охопив одну з двох веж.

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на пожежу в Нотр-Дам де Парі і заявив, що пожежа стала ударом для цілої нації, і що "горить частина нас".

Також президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що приголомшений тим, що відбувається в Парижі і заявив, що в цій ситуації потрібно діяти швидко.

Відзначимо, в соцмережах поширюються фото з місця події. Також радник з питань культури посольства України у Франції опублікувала відео.

Собор Паризької Богоматері - католицький храм на острові Сіте в центрі Парижа. Цей видатний пам'ятник архітектури. Він є одним з найвідоміших культових споруд світу. Щороку подивитися на Нотр-Дам де Парі приїжджає 13-14 мільйонів туристів. Собор Паризької Богоматері є географічним центром не тільки Парижа, але і всієї країни. Саме тут знаходиться так званий "Нульовий кілометр", від якого ведуть відлік всі відстані у Франції.