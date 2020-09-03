При пожежі в Луганській області загинула людина

У Луганській області ліквідовано 16 пожеж. Внаслідок пожежі загинула одна особа та дві особи з опіками різних ступенів важкості госпіталізовані.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків.

Станом на зараз продовжується гасіння 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станичо-Луганському районах.

До гасіння пожеж задіяно 378 чоловік та 68 одиниць техніки від ДСНС. З метою надання допомоги у гасінні лісових пожеж на території Луганської області від ДСНС додатково залучено 135 чол та 27 од. техніки з Донецької, Дніпропетровської, Полтавської областей.

Нагадаємо, під час гасіння лісових пожеж в Луганській області постраждали двоє військових.

Раніше повідомлялося, в зоні операції Об'єднаних сил, пожежа могла статися в результаті людської необережності.