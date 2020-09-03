При пожаре в Луганской области погиб человек

В Луганской области ликвидированы 16 пожаров. В результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, огнем уничтожены 13 заброшенных жилых домов.

По состоянию на сейчас продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станичо-Луганском районах.

К тушению пожаров задействованы 378 человек и 68 единиц техники от ГСЧС. С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Луганской области от ГСЧС дополнительно привлечены 135 человек и 27 ед. техники из Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областей.

Напомним, во время тушения лесных пожаров в Луганской области пострадали двое военных.

Ранее сообщалось, в зоне операции Объединенных сил, пожар мог произойти в результате человеческой неосторожности.