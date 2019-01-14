На пожежах в Україні за тиждень загинули майже 100 осіб

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Основною причиною виникнення займань і як наслідок загибелі людей є власна недбалість українців

На пожежах в Україні за тиждень, 7-13 січня, загинули майже 100 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, основною причиною виникнення займань і як наслідок загибелі людей є власна недбалість українців.

"Майже 100 громадян загинули на пожежах у власних домівках упродовж 7-13 січня. Більше десятка смертей щодня", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники повідомляють, що найчастіше жертвами пожеж стають літні люди, а також багатодітні сім'ї, та громадяни, які опинилися в складних життєвих умовах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області у місті Калуш ввечері 12 січня 2019 виникла пожежа на заводі ТОВ "Карпатнафтохім".

Як писало РБК-Україна, поліцейські Івано-Франківської області відкрили кримінальне провадження через пожежу на калуському хімзаводі "Карпатнафтохім".

Також зазначалося, що міська рада міста Калуш повідомила, що небезпеки для життя і здоров’я населення міста та району внаслідок пожежі на заводі "Карпатнафтохім" немає.