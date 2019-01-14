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На пожарах в Украине за неделю погибли почти 100 человек

Новости » Происшествия    14.01.2019 - 22:57
На пожарах в Украине за неделю погибли почти 100 человек
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Основной причиной возникновения возгораний и как следствие гибели людей является собственная халатность украинцев

На пожарах в Украине за неделю, 7-13 января, погибли почти 100 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, основной причиной возникновения возгораний и как следствие гибели людей является собственная халатность украинцев.

"Почти 100 граждан погибли на пожарах в собственных домах в течение 7-13 января. Больше десятка смертей ежедневно", - говорится в сообщении.

Спасатели сообщают, что чаще всего жертвами пожаров становятся пожилые люди, а также многодетные семьи, и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области в городе Калуш вечером 12 января 2019 возник пожар на заводе ООО "Карпатнефтехим".

Как писало РБК-Украина, полицейские Ивано-Франковской области открыли уголовное производство из-за пожара на калушском химзаводе "Карпатнефтехим".

Также отмечалось, что городской совет города Калуш сообщил, что опасности для жизни и здоровья населения города и района в результате пожара на заводе "Карпатнефтехим" нет.

После пожара на заводе в Калуше угрозы для населения нет Пожар на территории калушского завода ликвидирован
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