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Через пожежу на заводі в Калуші загрози для населення немає, - міськрада

Новини » Надзвичайні події    13.01.2019 - 17:40
Через пожежу на заводі в Калуші загрози для населення немає, - міськрада
Фото: Калуська міська рада (facebook.com/kalushcity)

Головний лікар заявив, що не надходило жодного потерпілого з ознаками отруєння

Міська рада міста Калуш повідомила, що небезпеки для життя і здоров’я населення міста та району внаслідок пожежі на заводі "Карпатнафтохім" немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міськради в Facebook.

Під час позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на 11:00 13 січня головний лікар повідомив, що жодного потерпілого з місця пожежі, а також жителів міста з певними ознаками отруєння не надходило.

"Небезпеки для життя і здоров’я населення міста та району немає", - заявили в міськраді.

Нагадаємо, увечері 12 січня 2019 в Калуші виникла пожежа на заводі ТОВ "Карпатнафтохім", який займається переробкою нафтопродуктів. Загорівся пирогаз (паливо, містить у собі переважно водень, метан і етилен). Інженери заводу заборонили гасити вогонь, зате перекрили подачу газу. Мерія Калуша зазначила, що загрози жителям міста немає.

Рятувальникам Івано-Франківської області вдалося локалізувати пожежу на заводі "Карпатнафтохім" у Калуші. 50 поліцейських забезпечували охорону громадського порядку на заводі і не допускали наближення людей та транспорту до місця пожежі. Загалом залучені керівники районного відділу, слідчі поліції і групи реагування патрульної поліції.

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