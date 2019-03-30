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Пожар в Ворзеле локализован

Новости » Происшествия    30.03.2019 - 04:15
Пожар в Ворзеле локализован
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Пожар на территории ООО "НПП"Темп-3000" локализован

В Ворзеле Киевской области пожар в цехе по изготовлению армейского обмундирования локализован на площади 1 тыс. 500 м кв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГСЧС.

Так, 29 марта в Ворзеле по ул. Курортная, 15а, на территории ООО "НПП"Темп-3000" в цехе по изготовлению армейского обмундирования возник пожар. Впоследствии пожар был локализован.

Кроме того, жертв и пострадавших в результате пожара нет. К тушению привлечены 54 человека и 12 ед. техники ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ворзеле Киевской области в здании частного предприятия по изготовлению армейского обмундирования произошел пожар.

РБК-Украина писало, что 23 января в Печерском районе Киева в доме произошел пожар, в ходе ликвидации которой из дома было эвакуировано 43 человека, среди которых 4 ребенка.

Также сообщалось, что в Киеве спасатели локализовали пожар на складах, что неподалеку от станции метро "Лесная".

Тогда спасателям Киева поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном складском здании на ул. Красноткацкой, 69 в Деснянском районе столицы. Загорелось складское помещение, где находились пластиковые и бумажные материалы, а также электроника.

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