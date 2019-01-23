У Києві через пожежу в житловому будинку евакуювали більше 40 людей

Ілюстративне фото (pixabay.com)

В Печерському районі Києва сталася пожежа

В Печерському районі Києва сталася пожежа, в ході гасіння з будинку евакуйовано 43 людини, серед яких 4 дитини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДСНС.

Так, пожежа сталася в 24-поверховому житловому будинку на вул. Підвисоцького, 4в.

"Зайнялась електропроводка з 1го по 11й поверхи. Пожежу локалізоаювано, о 22:45. Сильно постраждали 7-8 поверхи. Також спостерігалось сильне задимлення з 11 по 22 поверхи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході гасіння з будинку евакуйовано 43 людини, серед яких 4 дитини. Ще 3 особи врятовано по пожежній автодрабині.

Втім, о 23:30 пожежу було ліквідовано. Жертв та потерпілих немає.

На місці працювало 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 53 чоловіка особового складу.

Фото: місце події (ДСНС)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 січня, почалася пожежа в двоповерховій окремо розташованій будівлі, яке належить Києво-Печерській лаврі.

За попередніми даними, пожежа почалася в одній з кімнат на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на дах. На місці працює 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки і близько 44 чоловік особового складу. На даний час гасіння пожежі триває.