Пожежу в торговому центрі в Баку загасили

Пожежу в Баку на території торгового центру "Діглас" загасили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Trend.

Повідомляється, що наразі ведуться роботи по демонтажу конструкцій торгового центру для виявлення невидимих вогнищ загоряння і задимлених джерел.

Фото: місце події (media.az)

Зазначається, що унаслідок пожежі постраждали четверо людей. Двоє з них співробітники МНС, у одного з яких різана рана правої руки, і він був доставлений в третю міську Клінічну лікарню.

Два інших постраждалих - це власники магазинів, у них виникли проблеми з самопочуттям, пов'язані з втратою згорілих в магазині товарів. Бригада швидкої допомоги надала їм допомогу на місці.

Нагадаємо, у Баку сьогодні вранці 26 березня сталася сильна пожежа в торговому центрі "Діглас". Відомо, що пожежа почалася в одному з магазинів торгового центру. Вогонь поширився до четвертого поверху будівлі. До гасіння були задіяні вертольоти.

РБК-Україна писало, що в Каїрі (Єгипет) спалахнула пожежа на центральному вокзалі, в результаті якої загинули 24 людини.