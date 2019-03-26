Пожар в торговом центре в Баку потушен

Пожар в Баку на территории торгового центра "Диглас" потушили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Trend.

Сообщается, что сейчас ведутся работы по демонтажу конструкций торгового центра для выявления невидимых очагов возгорания и задымленных источников.

Фото: место происшествия (media.az)

Отмечается, что в результате пожара пострадали четверо людей. Двое из них сотрудники МЧС, у одного из которых резаная рана правой руки, и он был доставлен в третью городскую клиническую больницу.

Два других пострадавших - это владельцы магазинов, у них возникли проблемы с самочувствием, связанные с потерей сгоревших в магазине товаров. Бригада скорой помощи оказала им помощь на месте.

Напомним, в Баку сегодня утром 26 марта произошел сильный пожар в торговом центре "Диглас". Известно, что пожар начался в одном из магазинов торгового центра. Огонь распространился до четвертого этажа здания. К тушению были задействованы вертолеты.

РБК-Украина писало, что в Каире (Египет) произошел пожар на центральном вокзале, в результате которой погибли 24 человека.