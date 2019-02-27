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В Єгипті на центральному вокзалі спалахнула пожежа

Новини » Надзвичайні події    27.02.2019 - 11:27
В Єгипті на центральному вокзалі спалахнула пожежа
Фото: місце пожежі (twitter.com guyelste)

В результаті пожежі загинули 24 людини

В Каїрі (Єгипет) спалахнула пожежа на центральному вокзалі, в результаті якої загинули 24 людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Al Shorouk.

Також в результаті пожежі постраждали 22 людини. Місцева влада повідомляє, що кількість загиблих може збільшитися. Також зазначимо, що пожежа на вокзалі сталась після того, як поїзд врізався в будівлю.

Відзначимо, в Новій Зеландії через лісову пожежу, який розпочався поблизу міста Нельсон, евакуювали більше 3 тисяч чоловік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Бразилії поблизу Ріо-де-Жанейро в результаті пожежі в тренувальному центрі футбольного клубу "Фламенго" загинули не менше 10 осіб, ще троє постраждали.

Також в результаті пожежі в житловому будинку в Парижі загинуло десять осіб. Слідство відпрацьовувало версію підпалу, за підозрою в причетності до пожежі затримали жінку. За інформацією телеканалу BFM-TV, вона страждала психічними розладами.

Раніше на півночі Іраку в провінції Кіркук в результаті пожежі загинуло четверо дітей-біженців. За даними місцевих ЗМІ, вони загинули в результаті того, що загорілася їх намет у таборі біженців. Причиною став обігрівач, який вибухнув.

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