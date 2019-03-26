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У Баку горить торговий центр

Новини » Надзвичайні події    26.03.2019 - 09:08
У Баку горить торговий центр
Ілюстративне фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

Вогонь поширився до четвертого поверху будівлі

У Баку сьогодні вранці 26 березня сталася сильна пожежа в торговому центрі "Діглас". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Trend.

Відомо, що пожежа почалася в одному з магазинів торгового центру. Вогонь поширився до четвертого поверху будівлі.

На місце події направлено понад 10 пожежних розрахунків і два вертольоти авіазагону МНС.

У зв'язку з пожежею в торговому центрі в Низаминском районі Баку обмежено рух транспорту на проспекті Гара Гараєва. Гасіння пожежі триває. Інформації про постраждавших немає.

РБК-Україна писало, що в РФ завершили розслідування стосовно семи одного з фігурантів кримінальних справ про пожежу в Кемерово в торгово-розважальному центрі, жертвами якого стали 60 осіб. У числі обвинувачених сім осіб.

Раніше повідомлялося, що на заводі з виробництва пестицидів в місті Яньчен (Китай) стався потужний вибух, в результаті якого загинули шість осіб і 30 осіб постраждали.

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