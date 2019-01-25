Пожежа на танкерах в Чорному морі: постраждалих моряків виписали з лікарні

Фото: пожежа на танкері (kerch fm 2)

Стан усіх моряків оцінюють як задовільний

У "міністерстві охорони здоров'я Криму" повідомили, що врятованих моряків з двох танкерів, які загорілися в районі Керченської протоки, виписали з Керченської лікарні №1. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як зазначається, що лікарі пропонували продовжити лікування трьом морякам, однак вони попросили виписати їх з лікарні.

"Трьом з 12 постраждалих, з огляду на їх стан здоров'я, було запропоновано продовжити лікування. Однак лікарі прийняли до уваги побажання пацієнтів, і вони також були виписані. Стан усіх моряків оцінюється як задовільний", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 січня біля берегів Криму сталися вибухи і пожежа на двох танкерах Maestro і Candy, які йшли під прапором Танзанії. Танкер Maestro йшов в російський Темрюк, на його борту перебували 14 осіб - громадяни Туреччини та Індії. На борту танкера Candy знаходилися 17 чоловік - також громадяни Туреччини та Індії.

РБК-Україна писало, що при пожежі на кораблях в Чорному морі в районі Керченської протоки загинули 14 осіб.

Також повідомлялося, що одному з танкерів, які спалахнули в районі Керченської протоки, заборонили заходити в російський порт через санкції США.