Пожежа на танкерах в Чорному морі: постраждалих моряків доставили до Керчі

Фото: пожежа на танкері (kerch fm 2)

Російські прикордонники проводять оформлення іноземців

Постраждалих моряків з двох танкерів, які горять в районі Керченської протоки, доставили в Керч. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Повідомляється, що російські прикордонники проводять оформлення іноземців, доставлених з місця НП.

За останніми даними, в результаті пожежі на суднах в Керченській протоці загинули 20 осіб. Прес-секретар федерального агентства морського і річкового транспорту Росії Олексій Кравченко заявив, що було врятовано 12 осіб і виявлено 10 тіл. Інші 10 людей пропали без вісті і, швидше за все, загинули, сказав він.

Нагадаємо, танкери Місті і Maestro, які загорілися Керченській протоці, згадуються у списку санкцій Міністерства фінансів США.

У Росії назвали можливу причину вибуху на судні. Як повідомляється, моряки могли порушити техніку безпеки при передачі палива на інше судно, в результаті чого стався вибух. Після цього, ймовірно, вогонь перекинувся на інше судно.