Танкер, що загорівся в районі Керченської протоки, не пустили в порт через санкції США

Фото: пожежа на танкері (kerch fm 2)

Судна Maestro та Candy справили перевалку палива у відкритому морі

Одному з танкерів, які спалахнули в районі Керченської протоки, заборонили заходити в російський порт через санкції США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, судна Maestro та Candy справили перевалку палива у відкритому морі.

Повідомляється, що дані судна носять ті ж назви, що і два газовоза Maestro і Місті (стара назва танкера Candy), які були включені в санкційний список США в 2018 році за доставки палива в Сирію.

Відзначимо, 20 листопада минулого року міністерство фінансів США додало дев'ять російських та іранських приватних осіб і компаній у свій список санкцій за участь у відвантаженні нафти в Сирії.

Згідно з рішенням Мінфіну США, опублікованим в листопаді, будь-які операції з цими чи іншими суднами, які беруть участь у транспортуванні палива в Сирії, можуть бути підставою для накладення санкцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що постраждалих моряків з двох танкерів, які горять в районі Керченської протоки, доставили в Керч.

Наголошується, що в результаті пожежі на суднах в Керченській протоці загинули 20 осіб. Прес-секретар федерального агентства морського і річкового транспорту Росії Олексій Кравченко заявив, що було врятовано 12 осіб і виявлено 10 тіл.