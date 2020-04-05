Пожежу на Хрещатику ліквідували

Фото з місця ліквідації пожежі (dsns.gov.ua)

Горіли телекомунікаційні кабелі

Підземна пожежа в районі Майдану Незалежності, викликаний загорянням телекомунікаційних кабелів, вдалося ліквідувати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, через велику напругу електричних кабелів, пожежники не могли відразу приступити до ліквідації пожежі. О 05:14 рятувальникам був виданий перший допуск від ДТЕК "Київські електромережі".

"О 8:40 загоряння в кабельному колекторі було локалізовано, а о 9:33 ліквідовано. Для ліквідації цієї надзвичайної ситуації задіяно 10 одиниць пожежної техніки і близько 40 осіб особового складу підрозділів ГУ ДСНС України в Києві", - йдеться в повідомленні.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що виниклої пожежі частково відключені від електропостачання вулиці Хрещатик, Десятинна, Трьохсвятительська, Володимирська, провулок Музейний. Приблизно 80 будинків.

Фото з місця ліквідації пожежі (dsns.gov.ua)

Також РБК-Україна писало, що в столиці за останні 12 днів зафіксовано 144 пожежі в екосистемах загальною площею понад 30 гектарів.

Крім цього, 4 квітня у Чорнобильській зоні спалахнула пожежа в лісі. Площа загоряння становить 20 гектарів. Пожежники до гасіння залучили авіацію. На деяких ділянках лісу підвищений радіаційний фон.