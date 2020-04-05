ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пожежу на Хрещатику ліквідували

Новини » Надзвичайні події     05.04.2020 - 10:27
Пожежу на Хрещатику ліквідували
Фото з місця ліквідації пожежі (dsns.gov.ua)

Горіли телекомунікаційні кабелі

Підземна пожежа в районі Майдану Незалежності, викликаний загорянням телекомунікаційних кабелів, вдалося ліквідувати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, через велику напругу електричних кабелів, пожежники не могли відразу приступити до ліквідації пожежі. О 05:14 рятувальникам був виданий перший допуск від ДТЕК "Київські електромережі".

"О 8:40 загоряння в кабельному колекторі було локалізовано, а о 9:33 ліквідовано. Для ліквідації цієї надзвичайної ситуації задіяно 10 одиниць пожежної техніки і близько 40 осіб особового складу підрозділів ГУ ДСНС України в Києві", - йдеться в повідомленні.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що виниклої пожежі частково відключені від електропостачання вулиці Хрещатик, Десятинна, Трьохсвятительська, Володимирська, провулок Музейний. Приблизно 80 будинків.

Фото з місця ліквідації пожежі (dsns.gov.ua)

Також РБК-Україна писало, що в столиці за останні 12 днів зафіксовано 144 пожежі в екосистемах загальною площею понад 30 гектарів.

Крім цього, 4 квітня у Чорнобильській зоні спалахнула пожежа в лісі. Площа загоряння становить 20 гектарів. Пожежники до гасіння залучили авіацію. На деяких ділянках лісу підвищений радіаційний фон.

У Києві за добу коронавірус підтвердили у 31 особи, хворих вже 245 Ліквідація пожежі в Чорнобильській зоні триває
Новини України КиївпожежаДСНС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся