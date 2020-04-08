У Києві горить склад на площі 2 тис. квадратних метрів

Фото: пожежа у Києві (dsns.gov.ua)

Про жертв та постраждалих інформації немає

У Києві сталася масштабна пожежа у складській будівлі, призначеній для зберігання лакофарбових матеріалів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними рятувальників, пожежа виникла у Дарницькому районі по вулиці Бориспільська, 9. Спочатку сталося загоряння дров, але потім пожежа перекинулася на одноповерхову складську будівлю.

Наразі площа пожежі становить 2000 квадратних метрів. До гасіння залучено 65 рятувальників та 16 одиниць спецтехніки. Попередньо, жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

Пожежа у складській будівлі (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області сталася пожежа на території Новоярівського сміттєзвалища. Площа пожежі становить близько 2,5 гектара. Підозрюють, що пожежа сталася через паління сухої трави поблизу сміттєзвалища.

Також РБК-Україна писало, що у Києві сталося загоряння телекомунікаційної мережі під Хрещатиком. Пожежа спричинила часткове знеструмлення на вулицях Хрещатик, Десятинна, Трьохсвятительська, Володимирська, провулок Музейний.