Пожежа на острові Хортиця: поліція почала перевірку
Поліція почала перевірку за фактом пожежі на території Національного заповідника Хортиця. На місце події виїхали слідчі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.
"Знищено близько 1 гектара лісового масиву. Постраждалі немає. Обставини та причини загоряння з'ясовуються. Проводиться перевірка", - зазначили в поліції.
Там уточнили, що на місце події виїхало керівництво обласної та районного управління поліції, а також співробітники слідчо-оперативної групи.
Відомості про пожежу на острові Хортиця внесені до Єдиного реєстру обліку заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.
Нагадаємо, вдень 27 липня на острові Хортиця в лісовому масиві спалахнула пожежа. Вогонь охопив близько 1 гектара.
На місце події виїхали співробітники ДСНС. Їм вдалося ліквідувати загоряння протягом години.