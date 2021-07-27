Пожежа на острові Хортиця: поліція почала перевірку

Поліція почала перевірку за фактом пожежі на території Національного заповідника Хортиця . На місце події виїхали слідчі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області .

"Знищено близько 1 гектара лісового масиву. Постраждалі немає. Обставини та причини загоряння з'ясовуються. Проводиться перевірка", - зазначили в поліції.

Там уточнили, що на місце події виїхало керівництво обласної та районного управління поліції, а також співробітники слідчо-оперативної групи.

Відомості про пожежу на острові Хортиця внесені до Єдиного реєстру обліку заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.