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Пожежа на острові Хортиця: поліція почала перевірку

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Запоріжжя, Вівторок 27 липня 2021 19:12
Пожежа на острові Хортиця: поліція почала перевірку Фото: на острові Хортиця масштабна лісова пожежа (zp.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Поліція почала перевірку за фактом пожежі на території Національного заповідника Хортиця. На місце події виїхали слідчі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

"Знищено близько 1 гектара лісового масиву. Постраждалі немає. Обставини та причини загоряння з'ясовуються. Проводиться перевірка", - зазначили в поліції.

Там уточнили, що на місце події виїхало керівництво обласної та районного управління поліції, а також співробітники слідчо-оперативної групи.

Відомості про пожежу на острові Хортиця внесені до Єдиного реєстру обліку заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.

Нагадаємо, вдень 27 липня на острові Хортиця в лісовому масиві спалахнула пожежа. Вогонь охопив близько 1 гектара.

На місце події виїхали співробітники ДСНС. Їм вдалося ліквідувати загоряння протягом години.

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