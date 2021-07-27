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На острові Хортиця загасили пожежу

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Запоріжжя, Вівторок 27 липня 2021 16:00
На острові Хортиця загасили пожежу Фото: на острові Хортиця загасили пожежу (t.me/dsns_telegram)
Автор: РБК-Україна

На території Національного заповідника Хортиця загасили загоряння в лісовому масиві. Пожежа сталася на площі близько 1 га.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У місті Запоріжжя на острові Хортиця виникло загоряння лісового масиву на площі близько 1 га, з них 300 м.кв. верхової пожежі. О 14:52 пожежу локалізовано, о 15: 39 - ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в результаті загоряння жертв і постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучали 42 людини та 12 одиниць техніки, з них від ДСНС 36 осіб та дев'ять одиниць техніки.

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