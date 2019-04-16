Пожежу в Нотр-Дамі загасили

Пожежу в Нотр-Дам-де-Парі до цього моменту повністю загасили. Про це повідомив офіційний представник корпусу пожежних Парижа Габріель Плюс, повідомляє Sky News.

Гасіння пожежі велося більше дев'яти годин. Було задіяно близько 400 пожежних.

Нагадаємо, пожежа в Соборі Паризької Богоматері у Парижі почалась увечері 15 квітня. В результаті пожежі будівля серйозно постраждала, зокрема завалено шпиль і дах, пошкоджено внутрішнє оздоблення собору. Достовірної інформації про наслідки і можливе підсумкове збереження будівлі поки немає.

Станом на ранок 16 квітня пожежу в Нотр-Дам де Парі майже повністю загасили. Ректор собору Патрік Шові заявив, що з постраждалого від пожежі Нотр-Дам де Парі вдалося винести частину святинь. Зокрема, з палаючого собору вдалося винести терновий вінець Ісуса Христа, туніку Святого Людовика, а також кілька картин. У той же час великі полотна були знищені пожежею.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що постраждалий від пожежі собор Богоматері в Парижі буде відновлено. Він також підкреслив, що вдалося уникнути найгіршого сценарію і пожежники врятували фасад собору і його вежі.

Додамо, двоє поліцейських і один пожежний постраждали при пожежі в Нотр-Дам-де-Парі.