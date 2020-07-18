Влада Франції розглядає пожежу в Нантському соборі як "злочинне діяння"

Фото: пожежа в соборі Нанта (twitter.com/Herms23365159)

Раніше собор вже був частково зруйнований вогнем

У прокуратурі Франції інцидент з пожежею середньовічного кафедрального собору Петра і Павла в Нанті розглядають як "злочинне діяння". В результаті пожежі були вибиті вітражі та зруйнований грандіозний орган в будівлі собору 15-го століття.

Про це журналістам повідомив прокурор П'єр Сенн, передає агентство Reuters.

Прокурор сказав, що на місці події почалися три пожежі, і влада розглядає інцидент як "злочинне діяння". Він не повідомив ніяких інших подробиць.

Нагадаємо, пожежа в соборі почалася 18 липня близько 07:30 за місцевим часом (08:30 за Києвом). Загоряння було неконтрольованим і вогонь швидко поширився по будівлі. На місце направили понад 100 рятувальників.

На цей момент пожежу вдалося локалізувати. Місцевий начальник пожежної охорони Лоран Ферлі повідомив, що пожежники все ще перебувають на місці, щоб переконатися, що пожежа повністю контролюється.

Зазначимо, собор у Нанті вже був частково зруйнований вогнем у 1972 році, коли при ремонті даху перекинули факел. Собор будувався протягом 457 років - з 1434 по 1891 рік.

Breaking: There is a massive fire at the historic Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/QTkPsD0LSr — PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 18, 2020

Примітно, що пожежа сталася через рік після ще одного загоряння у соборі в Парижі.

Так, у квітні 2019 року в Парижі загорівся собор Нотр-Дам де Парі, пожежу загасили протягом доби; в результаті інциденту була обрушена частина даху, шпиль, а також пошкоджено внутрішнє оздоблення.