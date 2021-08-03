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Дах все ще димить: з'явились фото наслідків масштабної пожежі в Запоріжжі

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Запоріжжі, Вівторок 03 серпня 2021 08:19
Дах все ще димить: з'явились фото наслідків масштабної пожежі в Запоріжжі Фото: з'явились фото наслідків масштабної пожежі в Запоріжжі (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

У Запоріжжі горіла багатоповерхівка. З'явились фото наслідків цієї пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку мера міста Володимира Буряка.

Пожежа сталась на вулиці Сержанта Медведєва,7. Зі своїх помешкань були евакуйовані мешканці 34 квартир.

На базі 66-ї школи було розгорнуто штаб консолідації постраждалих, а в гуртожитку педагогічного коледжу - місця для ночівлі людей.

Мер міста доручив виділити кошти з резервного фонду та розпочати відновлювальні роботи як тільки дозволять рятувальники.

Фото: з'явились фото наслідків масштабної пожежі в Запоріжжі (facebook.com)

"Наразі з будинку ще йде дим - на допомогу пожежникам виїхала вишка КП "Запоріжремсервіс", працівники якого допомагатимуть проводити розбір даху. На 8.30 збираю засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій", - повідомив мер.

На сайті ДСНС вказано, що у Запоріжжі на покрівлі чотирьохповерхового житлового будинку виникла пожежа. О 23:55 вогонь загасили. Жертв та постраждалих немає.

Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю та частково пошкоджено перекриття будинку на площі 450 м.кв. До гасіння залучалося 63 особи та 18 одиниць техніки, з них 60 осіб та 15 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, пожежу в багатоквартирному будинку в Запоріжжі загасили, відкрито кримінальну справу.

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