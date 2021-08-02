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У Запоріжжі горить багатоквартирний будинок: причиною пожежі міг стати вибух газу

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Запоріжжя, Понеділок 02 серпня 2021 22:38
У Запоріжжі горить багатоквартирний будинок: причиною пожежі міг стати вибух газу Фото: в Запоріжжі загорілася багатоповерхівка - полум'я видно за кілька кілометрів (facebook.com/100004766311511)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Запоріжжі ввечері 2 серпня загорівся багатоквартирний будинок. Причиною загоряння міг стати вибух газу - вдень у будинку ремонтували дах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Це Запоріжжя".

За його даними, пожежа в багатоквартирному будинку сталася в районі Металургів на вулиці Медведєва. Як повідомили місцеві жителі, днем в будинку ремонтували дах, а ввечері стався вибух.

Користувачі в соцмережах відзначають, що на місце події вже прибули співробітники рятувальних служб, поліції і швидкої допомоги. Інформація про жертви і постраждалих поки не надходила.

На викладених в соцмережах фото і відео видно, що полум'я охопило весь дах будинку. Вогонь видно за кілька кілометрів від місця пожежі.

Страшна трагедія в Запоріжжі! Горить житловий багатоквартирний будинок! Національна поліція, МНС, Швидка допомога на місці! Вимагаємо термінову реакцію і конкретні дії від профільного заступника мера - Віктор Гординський! Потрібна термінова сесія міської ради P. S.: Ми просто зобов'язані розібратися і надати допомогу постраждалим у цій страшній трагедії!

Posted by Дмитро Сірий on Monday, August 2, 2021

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