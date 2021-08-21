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Пожежа в багатоповерхівці в Броварах: поліція почала перевірку

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Бровари, Субота 21 серпня 2021 02:10
Пожежа в багатоповерхівці в Броварах: поліція почала перевірку Фото: поліція почала перевірку за фактом пожежі в Броварах (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Артур Родивилов

Поліція встановлює обставини і причини пожежі в житловому будинку в Броварах. Вогонь охопив дах п'ятиповерхівки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

На місце події оперативно прибули наряди реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції, рятувальники та медики.

"За попередньою інформацією причиною загоряння стала несправність електропроводки. На щастя, з людей ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановлюють всі обставини події та забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі.

Мер міста Ігор Сапожко в Facebook пообіцяв, що всім постраждалим знайдуть тимчасове житло, а також забезпечать харчуванням, медикаментами та речами першої необхідності.

Він зазначив, що списки сімей формують співробітники оперативного штабу біля спортивного майданчика у дворі.

Також очільник міста запевнив, що будинок перебуватиме під охороною поліції та охоронної фірми.

Раніше повідомлялося, що в двох квартирах на п'ятому поверсі житлового будинку виникла пожежа з поширенням на покрівлю будівлі.

До гасіння залучено 12 осіб та 4 одиниць техніки ДСНС. Додатково до місця пожежі було направлено ще 6 одиниць техніки, з них 2 автодрабини. Пожежу локалізували.

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