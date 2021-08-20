У Броварах пожежа у п'ятиповерхівці, проводиться евакуація

Близько о 20:05 до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу у житловому п’ятиповерховому будинку у місті Бровари. Усіх мешканців було евакуйовано.

Згідно з даними рятувальників, пожежа виникла у двох квартирах будинку. Через деякий час вогонь розповсюдився на покрівлю.



До гасіння були залучені 12 осіб й 4 одиниці техніки ДСНС. Через деякий час до місця пожежі були направлені ще 4 одиниці техніки та 2 автодрабини.



Площа вогню наразі встановлюється. Усіх мешканців будинку було евакуйовано.



За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих немає.