У Броварах пожежа у п'ятиповерхівці, проводиться евакуація
Фото: У Броварах пожежа у п'ятиповерхівці, проводиться евакуація (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Близько о 20:05 до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу у житловому п’ятиповерховому будинку у місті Бровари. Усіх мешканців було евакуйовано.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Згідно з даними рятувальників, пожежа виникла у двох квартирах будинку. Через деякий час вогонь розповсюдився на покрівлю.
До гасіння були залучені 12 осіб й 4 одиниці техніки ДСНС. Через деякий час до місця пожежі були направлені ще 4 одиниці техніки та 2 автодрабини.
Площа вогню наразі встановлюється. Усіх мешканців будинку було евакуйовано.
За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих немає.