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У Броварах пожежа у п'ятиповерхівці, проводиться евакуація

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Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 22:02
У Броварах пожежа у п'ятиповерхівці, проводиться евакуація Фото: У Броварах пожежа у п'ятиповерхівці, проводиться евакуація (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Близько о 20:05 до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу у житловому п’ятиповерховому будинку у місті Бровари. Усіх мешканців було евакуйовано.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Згідно з даними рятувальників, пожежа виникла у двох квартирах будинку. Через деякий час вогонь розповсюдився на покрівлю.

До гасіння були залучені 12 осіб й 4 одиниці техніки ДСНС. Через деякий час до місця пожежі були направлені ще 4 одиниці техніки та 2 автодрабини.

Площа вогню наразі встановлюється. Усіх мешканців будинку було евакуйовано.

За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих немає.

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