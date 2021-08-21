Пожар в многоэтажке в Броварах: полиция начала проверку
Полиция устанавливает обстоятельства и причины пожара в жилом доме в Броварах. Огонь охватил крышу пятиэтажки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
На место происшествия оперативно прибыли наряды реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции, спасатели и медики.
"По предварительной информации причиной возгорания стала неисправность электропроводки. К счастью, из людей никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и обеспечивают охрану общественного порядка возле здания.
Мэр города Игорь Сапожко в Facebook пообещал, что всем пострадавшим найдут временное жилье, а также обеспечат питанием, медикаментами и вещами первой необходимости.
Он отметил, что списки семей формируют сотрудники оперативного штаба возле спортивной площадки во дворе.
Также глава города заверил, что дом будет находиться под охраной полиции и охранной фирмы.
Ранее сообщалось, что в двух квартирах на пятом этаже жилого дома возник пожар с распространением на кровлю здания.
К тушению привлечены 12 человек и 4 единиц техники ГСЧС. Дополнительно к месту пожара было направлено еще 6 единиц техники, из них 2 автолестницы. Пожар локализовали.