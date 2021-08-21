Пожар в многоэтажке в Броварах: полиция начала проверку

Полиция устанавливает обстоятельства и причины пожара в жилом доме в Броварах . Огонь охватил крышу пятиэтажки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

На место происшествия оперативно прибыли наряды реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции, спасатели и медики.

"По предварительной информации причиной возгорания стала неисправность электропроводки. К счастью, из людей никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и обеспечивают охрану общественного порядка возле здания.

Мэр города Игорь Сапожко в Facebook пообещал, что всем пострадавшим найдут временное жилье, а также обеспечат питанием, медикаментами и вещами первой необходимости.

Он отметил, что списки семей формируют сотрудники оперативного штаба возле спортивной площадки во дворе.

Также глава города заверил, что дом будет находиться под охраной полиции и охранной фирмы.