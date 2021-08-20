Пожежу в п'ятиповерхівці в Броварах локалізували

Рятувальники локалізували пожежу, яка охопила площу двох квартир та покрівлі багатоповерхового будинку у Броварах у п'ятницю ввечері. Врятовано чотирьох осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України .

"О 22:44 пожежу в п'ятиповерховому житловому будинку в Броварах по вул.Гагаріна, 11 локалізовано на площі близько 2 тис. квадратних.метрів. Жертв і постраждалих немає. Підрозділами ДСНС врятовано 4 людини", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що попередньо жертв і постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що у двох квартирах на п'ятому поверсі житлового будинку виникла пожежа з поширенням на покрівлю будівлі.

До гасіння залучено 12 осіб та 4 одиниць техніки ДСНС. Додатково до місця пожежі було направлено ще 6 одиниць техніки, з них 2 автодрабини.