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Пожежу в п'ятиповерхівці в Броварах локалізували

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Бровари, П'ятниця 20 серпня 2021 23:23
Пожежу в п'ятиповерхівці в Броварах локалізували Фото: у Броварах пожежу в багатоквартирному будинку локалізували (фото facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Артур Родивилов

Рятувальники локалізували пожежу, яка охопила площу двох квартир та покрівлі багатоповерхового будинку у Броварах у п'ятницю ввечері. Врятовано чотирьох осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України.

У відомстві зазначили, що попередньо жертв і постраждалих немає.

"О 22:44 пожежу в п'ятиповерховому житловому будинку в Броварах по вул.Гагаріна, 11 локалізовано на площі близько 2 тис. квадратних.метрів. Жертв і постраждалих немає. Підрозділами ДСНС врятовано 4 людини", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у двох квартирах на п'ятому поверсі житлового будинку виникла пожежа з поширенням на покрівлю будівлі.

До гасіння залучено 12 осіб та 4 одиниць техніки ДСНС. Додатково до місця пожежі було направлено ще 6 одиниць техніки, з них 2 автодрабини.

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