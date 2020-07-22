Пожежа в Луганській області: жителів можуть евакуювати

У середу, 22 липня, в Луганській області можуть евакуювати жителів села Лопаскине, поблизу якого виникла лісова пожежа. Вогонь поширився в результаті обстрілу бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, для недопущення подальшого розповсюдження пожежі по периметру села облаштували мінералізовану смугу.

"Через обласну державну адміністрацію проведено оповіщення голови Трьохізбенський сільської ради про можливість, в разі необхідності, евакуації населення села Лопаскине, 33 осіб", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що до гасіння залучили 87 осіб і 20 одиниць техніки.

Нагадаємо, 7 липня у Луганській області спалахнув вогонь на відкритій території, до ліквідації якого залучили близько 450 військових.

Тоді в результаті пожеж загинули п'ять осіб.

Крім того, були знищені 23 і пошкоджені 36 будинків у селі Смолянинове, постраждала 71 особа.