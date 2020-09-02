Пожежу в Харківській області гасять понад 200 рятувальників, залучена авіація

У середу, 2 вересня, пожежe в Харківській області гасять понад 200 рятувальників, залучена авіація. Президент Володимир Зеленський запевняє, що ситуація знаходиться на контролі.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Глава держави провів нараду з відповідними службами щодо пожеж в Харківській області.

"Для подолання вогню в лісах нині працюють пожежники та рятувальники: до гасіння залучено понад 200 осіб особового складу, десятки одиниць техніки, літак Ан-32 і вертоліт Мі-8... Зараз ситуація знаходиться на контролі. Віримо, що вдасться перемогти стихію найближчим часом", - цитує слова Зеленського його прес-служба.

Нагадаємо, раніше Зеленський зібрав термінову нараду з приводу лісових пожеж у Харківській і Луганській областях; за останніми даними, площа пожежі складає 400 гектарів, з них 100 га - верхова пожежа.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні під Харковом спалахнула масштабна пожежа, яка почала швидко поширюватися через сильний вітер.

Крім цього, в зоні ООС рятувальники працюють над ліквідацією трьох пожеж, які виникли через посуху та спеку.