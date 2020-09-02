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Пожар в Харьковской области тушат более 200 спасателей, привлечена авиация

Автор: Максим Зайченко

В среду, 2 сентября, пожар в Харьковской области тушат более 200 спасателей, привлечена авиация. Президент Владимир Зеленский уверяет, что ситуация находится на контроле.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства провел совещание с соответствующими службами касательно пожаров в Харьковской области.

"Для преодоления огня в лесах в настоящее время работают пожарные и спасатели: к тушению привлечены более 200 человек личного состава, десятки единиц техники, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8... Ситуация сейчас находится на контроле. Верим, что удастся победить стихию в ближайшее время", - цитирует слова Зеленского его пресс-служба.

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Напомним, ранее Зеленский собрал срочное совещание по поводу лесных пожаров в Харьковской и Луганской областях; по последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар.

Как писало РБК-Украина, сегодня под Харьковом вспыхнул масштабный пожар, который начал быстро распространяться из-за сильного ветра.

Кроме этого, в зоне ООС спасатели работают над ликвидацией трех пожаров, которые возникли из-за засухи и жары.

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