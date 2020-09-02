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Команда уряду терміново вилітає в райони пожеж на сході України

Київ, Середа 02 вересня 2020 19:37
Команда уряду терміново вилітає в райони пожеж на сході України
Фото: пожежа у Харківській області (kh.dsns.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

За дорученням прем'єр-міністра України, у Луганську та Харківську області, де тривають лісові пожежі, вирушає урядова команда. До команди уряду увійшли четверо міністрів.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

У райони пожеж вирушають віцепрем'єр-міністр, міністр з реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран та міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Урядова команда вирушає на схід України для оперативного реагування, оцінки ситуації та ухвалення необхідних рішень для забезпечення безпеки та допомоги постраждалим.

"З місця подій міністри доповідатимуть президенту та мені особисто", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, 1 вересня поблизу Станиці Луганської сталася масштабна пожежа, під час гасіння якої постраждав рятувальник.

Сьогодні пожежа спалахнула в районі села Клугино-Башкирівка поблизу Харкова, вогонь охопив територію, площею 10 гектарів.

Крім того, сьогодні у Харківській області сталася пожежа на території лісництва, але потім вогонь перекинувся на будинки у селі Гороб'ївка.

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