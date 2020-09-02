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У Харківській області сталася ще одна пожежа, згоріло 8 будинків

Дворічанський район, Середа 02 вересня 2020 18:24
У Харківській області сталася ще одна пожежа, згоріло 8 будинків
Фото: пожежа у Харківській області (kh.dsns.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Харківській області сталася ще одна масштабна лісова пожежа. Цього разу вогонь спалахнув на території Дворічанського лісництва між селами Гороб’ївка та Гряниківка.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Спочатку вогнем було охоплено 400 гектарів території, з них 100 гектарів верхової пожежі. Однак через пориви вітру вогонь почав рухатися на житловий сектор Гороб'ївки. В результаті пожежі вже знищено 8 житлових будинків.

Пожежу гасять 13 одиниць техніки та 80 людей особового складу пожежної служби. Також до гасіння залучили пожежний потяг, літак АН-32П та 5 одиниць техніки лісгоспу.

Фото: пожежа у Харківській області (kh.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше пожежа спалахнула поблизу села Клугино-Башкирівка, що поблизу Харкова.

До цього пожежа сталася поблизу Станиці Луганської у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Крім того, на 2-4 вересня в Україні було оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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