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В Харківській області стався вибух з пожежою

Новини » Надзвичайні події     28.06.2020 - 15:26
В Харківській області стався вибух з пожежою
Фото: поліцейські (РБК-Україна)

В результаті вибуху постраждав чоловік

В селищі Есхар (Харківська область) в результаті вибуху сталась пожежа. Також в результаті подій постраждав чоловік.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

За даними слідства, чоловік відкрив газ, через деякий час підпалив сірник, внаслідок чого стався вибух. Внаслідок події пошкоджена літня кухня та вікна.

Рятувальники пожежу ліквідували, а чоловіка з опіками руки та обличчя госпіталізували..

Слідчими Чугуївського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, значний вибух стався у багатоповерхівці в Києві. Він стався вранці 21 червня у Дарницькому районі Києва. В результаті вибуху загинули п'ятеро мешканців будинку. Люди стверджували, що незадовго до вибуху в будинку був відчутний запах газу.

Як відомо, обшуки у газорозподільчій компанії почалися відразу ж після вибуху в багатоповерховому будинку в Києві.

Основна версія слідства: вибух в будинку на Позняках стався через недотримання технологій повірки лічильників.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України пожежаВибух
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